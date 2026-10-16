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В Москве на следующей неделе по ночам возможна минусовая температура

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В столичном регионе на следующей неделе будет прохладно, но без осадков, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

В понедельник, 19 октября, пройдет холодный атмосферный фронт, температура понизится - днем до 8-13 градусов, будет преимущественно без осадков.

"И дальше погода будет определяться антициклоном над северо-западными регионами европейской территории, он холодный. 20 октября ночью - минус два - плюс три, днем - 6-11 градусов, переменная облачность, без осадков", - сказала Паршина.

С 21 по 25 октября также осадков не ожидается. "Ночью - ноль - плюс пять, днем - 7-12 градусов, что в пределах климатической нормы", - добавила синоптик.

Гидрометцентр Москва Людмила Паршина
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