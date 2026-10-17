Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще 25 беспилотников

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - На подлете к Москве ликвидировано еще 25 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожены 25 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в Max.

Ранее в субботу сообщалось об уничтожении 156 дронов, летевших на столицу, таким образом их общее количество увеличилось до 181.

Как информировали в Росавиации, в настоящее время не принимают и не отправляют самолеты московские аэропорты Внуково и Домодедово.