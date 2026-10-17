Количество атаковавших Москву в субботу дронов достигло 195

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил обуничтожении еще 14 беспилотников, летевших на столицу.

"Атака еще 14 беспилотников отражена ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении в канале Собянина в Max.

Ранее в субботу московский мэр информировал о ликвидации на подлете к столице 181 БПЛА, таким образом, их общее количество достигло 195.

Как сообщалось, в настоящее время не принимают и не отправляют самолеты московские аэропорты Внуково и Домодедово.