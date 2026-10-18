Уничтожено 11 беспилотников, летевших на Москву

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.

"Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении в канале Собянина в мессенджере Max.

Накануне москосковский мэр информировал о ликвидации на подлете к столице 195 дронов.

В настоящее время не принимают и не отправляют воздушные суда московские аэропорты Внуково и Домодедово.