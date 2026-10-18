"Аэрофлот" вернулся к штатному расписанию после ограничений полетов в Москве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вернулся к штатному графику полетов в/из "Шереметьево" после ограничений, вводившихся 16-17 октября в аэропортах Москвы.

"Аэрофлот" к утру 18 октября вошел в штатное расписание", - сообщила компания.

Работа аэропортов столицы и других городов РФ массово ограничивалась в последние несколько дней для обеспечения безопасности на фоне атаки украинских дронов. Сотни авиарейсов были отменены или перенесены на другое время, часть самолетов уходили на запасные аэродромы.

К вечеру субботы количество атаковавших Москву дронов достигло 195, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. До этого он информировал, что с 10 по 17 октября в сторону Московского региона летели 2730 БПЛА: большая часть нейтрализована на дальних подступах, 534 - сбиты на подлете к столице.