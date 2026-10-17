Собянин сообщил о 2730 БПЛА, летевших в сторону Московского региона 10-17 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в субботу, что в период с 10 по 17 октября в сторону Московского региона летели 2730 БПЛА, большая часть нейтрализована на дальних подступах; 534 дрона сбиты на подлете к столице.

"В период с 08:30 10 октября до 08:30 17 октября в сторону Московского региона летело 2730 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 534 беспилотника нейтрализовано на подлете к Москве", - написал он в мессенджере Мах.