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В Москве на проспекте Буденного произошло ДТП с участием грузовика и трамвая

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В столице на проспекте Буденного произошла авария с участием грузового автомобиля и трамвая; в результате, кратковременно задерживались трамваи № 12 и 36, их движение оперативно восстановлено, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Сегодня, около 11:50, на проспекте Буденного произошло ДТП с участием грузового автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №36", - говорится в сообщении дептранса в субботу.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель самосвала - грубо нарушив правила, он совершил маневр, не уступив дорогу трамваю. Кроме того, грузовик был загружен щебнем с превышением максимально разрешенной массы на 15 тонн.

Московский метрополитен обратился в ГИБДД с просьбой о проверке этих данных, отметили в департаменте.

"На проспекте Буденного кратковременно задерживались трамваи № 12 и 36. Благодаря слаженным действиям сотрудников метрополитена и оперативных служб движение было восстановлено в течение 20 минут", - добавили в дептрансе.

Москва
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