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Число погибших в ДТП на МКАД сократилось почти в два раза за 10 месяцев 2026 года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщила, что число аварий с погибшими на МКАД с января по октябрь текущего года сократилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В январе - октябре этого года число погибших в ДТП на МКАД снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит пресс-служба "Интерфаксу" слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По данным ЦОДД, за январь - октябрь этого года в ДТП на МКАД погибли 20 человек, за аналогичный период прошлого года - 34.

Каждый день по МКАД проезжают около 1,2 млн автомобилей. На такой загруженной магистрали даже небольшая поломка или авария может повлиять на движение и создать угрозу для других водителей, отмечает пресс-служба.

Там добавили, что на МКАД работает более 880 "умных" камер высокого разрешения. Они охватывают 100% магистрали - без слепых зон. Система в режиме реального времени распознаёт 15 типов инцидентов: от ДТП и возгораний до появления пешеходов на дороге.

За 10 месяцев с начала года система выявила свыше 2 млн таких случаев, сообщили в пресс-службе.

Сейчас в Москве работает более 350 интеллектуальных дорожных табло и 160 табло экстренной информации на МКАД, напомнили в ЦОДД.

Москва МКАД ЦОДД
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