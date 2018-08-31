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Москва

Прожиточный минимум в Москве во втором квартале вырос на 677 рублей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Прожиточный минимум в расчете на душу населения в Москве по итогам второго квартала составил 16 463 рубля, что на 677 рублей больше, чем в первом квартале, следует из проекта постановления правительства столицы, подготовленного департаментом труда и соцзащиты населения города.

Уточняется, что прожиточный минимум трудоспособного населения в первом квартале вырос на 791 рубль до 18 781 рубля в месяц на человека, пенсионеров - на 452 рубля до 11 609 рублей, детей - на 542 рубля до 14 329 рублей.

Вместе с тем, во втором квартале прошлого года прожиточный минимум в расчете на душу населения составлял 16 426 рублей, что практически равно показателю 2018 года, однако показатель снизился.

Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления социальных выплат.

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