В крови капитана одного из столкнувшихся на Москве-реке теплоходов нашли алкоголь

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся накануне на Москве-реке, был нетрезв, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского межрегионального управления Следственного комитете на транспорте.

"В крови капитана теплохода "Снегири-2" обнаружен алкоголь в количестве 1.2 промилле. После инцидента теплоход "Снегири-2" был пришвартован на Лужнецкой набережной в городе Москве", - сообщили в пресс-службе.

Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе нарушение правил безопасности движения водного транспорта со стороны капитанов судов, техническая неисправность теплоходов и другие, сказали в ведомстве. "В настоящее время следствием, осмотрены два теплохода, изъята соответствующая документация на оба судна, изъяты записи с видеорегистраторов теплоходов, опрошены команды теплоходов и очевидцы, проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, продолжаются", - отметили в СК.

Вечером в пятницу в районе Андреевской набережной перед Андреевским монастырем на Москве-реке произошло столкновение теплохода типа катамаран "Снегири-2" с теплоходом "Ривер Палас". Пострадали два человека. По данному факту СК проводит проверку.