С 2019 года результаты диагностики москвичей будут попадать в электронные медкарты

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Данные сложных диагностических исследований попадут в электронные медицинские карты москвичей с 2019 года, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

В субботу премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр здравоохранения Вероника Скворцова и мэр столицы осмотрели новый диагностический центр израильской клиники "Хадасса" в инновационном центре "Сколково".

Собянин сообщил, что в Москве на данный момент существует около 6 млн медицинских карт пациентов в электронном формате, и их число значительно вырастет к концу года.

Медведев подчеркнул, что такая система должна быть единой, в ней должны отображаться все медицинские данные. "Мы такую задачу поставили. До конца года, я думаю, нам удастся основные клиники интегрировать в эту систему", - ответил Собянин.

"Со следующего года в электронную карту будут выгружаться и данные амбулаторных исследований, данные сложных диагностических исследований - КТ, МРТ - и вся история болезни, связанная с пребыванием в стационаре, - пояснил он. - Это будет полноценная медицинская карта, которая будет в системе ЕМИАС (единая медицинская информационно-аналитическая система - ИФ) доступна для пациента и, с согласия пациента, для врача".

Премьер России при этом указал на важность обеспечения необходимой степени защиты.

"Мы с Вероникой Игоревной (Скворцовой) говорим, что по сути это должен быть личный кабинет пациента, и он должен служить не только для записи (к врачу), как сейчас, но именно для хранения тех данных, которые надо защищать. Причем защита идет по двум законам - по закону о защите персональных данных и по закону, связанному со здравоохранением, - подчеркнул Собянин. - Эти требования, связанные с медицинскими данными и общими данными, их надо соотнести для создания кабинета... Мы сейчас на грани доводки этой системы".

Как сообщалось, в июне выезжающих к пациентам на дом столичных врачей начали оснащать планшетами, подключенными к системе ЕМИАС. На сайте мэра Москвы отмечалось, что с его помощью врач, в частности, сможет просматривать электронную медкарту пациента, заполнять карту вызова на дом в онлайн-режиме, оформлять заявки на листки нетрудоспособности, льготные рецепты.