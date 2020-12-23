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В Москве можно будет купить рецептурные лекарства по QR-коду

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам, сообщили в его пресс-службе. Он подписал соответствующее постановление. Новая система позволит в перспективе отказаться от бумажных рецептов.

Сейчас врачи в поликлиниках через систему ЕМИАС оформляют электронные рецепты, однако затем их нужно распечатать, чтобы показать в аптеке. В 2021 году к ЕМИАС подключатся и аптеки, объяснили в пресс-службе. Тогда пациент сможет показать фармацевту специальный QR-код на экране мобильного устройства, и ему отпустят выписанный препарат.

По желанию пациенты смогут получать и традиционные рецепты на бумажном носителе, добавили в мэрии, но подчеркнули, что электронные рецепты нельзя подделать, они не потеряются и не порвутся, а также будет нельзя много раз получать препарат по одному и тому же рецепту.

Назначения по дозировке пациент сможет прочитать в личном кабинете на портале mos.ru, а также в мобильном приложении ЕМИАС и информационном киоске. В перспективе москвичи смогут получать информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках и бронировать их по рецептам за полную стоимость, в том числе на сайтах аптечных сервисов.

Москва Сергей Собянин ЕМИАС

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