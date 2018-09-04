По делу Магомедовых арестован экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего начальника департамента экономической безопасности АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Романа Грибанова, задержанного по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство органов следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Грибанова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября 2018 года", - огласила решение судья Ольга Затомская.

Согласно материалам суда, Грибанов подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 3 статьи 210 УК РФ). Как следует из материалов, Грибанов был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств ОЗК "при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов" - одного из эпизодов преступной деятельности, который вменяется братьям Магомедовым.

Следствие считает, что, будучи начальником департамента экономической безопасности и контрольно-ревизионной работы ОЗК, Грибанов в период, когда компанию возглавлял Сергей Поляков (2012-2013 гг), осуществлял сопровождение ряда контрактов, которые заключало предприятие и которые в итоге не были исполнены, а выделенные на них денежные средства - похищены.

Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, Грибанов может скрыться, оказать давление на свидетелей, а также, обладая связями в правоохранительных органах, иным образом помешать расследованию.

В свою очередь защита подозреваемого просила суд либо отложить рассмотрение ходатайства следствия на 72 часа для сбора характеризующих его материалов, либо избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

По словам адвокатов, скрываться Грибанов не намерен, он имеет постоянное место жительства в Москве, у него на иждивении дети, пожилые родители и супруга. Кроме того, подчеркнули защитники, он активно занимается благотворительной деятельностью и является ветераном боевых действий в Чечне.

Грибанов, выступая в суде, поддержал адвокатов и заявил о своей непричастности к каким-либо преступлениям, отметив при этом, что готов сотрудничать со следствием.

"Девять месяцев работы в ОЗК никак не связывают меня с Магомедовыми - я с ними даже не знаком. Лишь единожды я участвовал в совещании с участием Зиявудина Магомедова", - сказал подозреваемый.

Говоря о существе уголовного дела, он пояснил, что речь идет о пяти контрактах, из которых четыре были выполнены. "Зерно по ним реально отгружалось", - пояснил Грибанов.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются следствием МВД в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), особо крупных хищениях и особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Следствие полагает, что бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

ОЗК - одна из пяти компаний, признанных потерпевшими по уголовному делу в отношении братьев.