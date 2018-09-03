Мосгорсуд признал законным продление ареста братьям Магомедовым до ноября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов и признал законным продление ареста до начала ноября владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, Магомедовы, а также экс-директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов останутся под стражей до 5 ноября.

Адвокаты предпринимателей настаивали на незаконности постановления суда первой инстанции и просили Мосгорсуд смягчить подзащитным меру пресечения.

Следствием братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Максидову вменяется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.

Все трое были задержаны 30 марта и на следующий день с санкции Тверского суда заключены в СИЗО. Еще двое обвиняемых находятся в розыске.

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Никто из фигурантов свою вину не признает. Местонахождение похищенных, как считает следствие, денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных компаний за рубеж, не установлено.

В одно большое дело соединены 12 дел. Потерпевшими признаны пять компаний: ГКУ КО РУЗКС ("Региональное управление заказчика капитального строительства" Калининградской области), ПАО ФСК ЕЭС ("Федеральная сетевая компания"), ФГУП АГАА ("Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"), ФГУП ЕГЗ ("Единая группа заказчика"), АО ОЗК ("Объединенная зерновая компания").