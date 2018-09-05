В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В среду в Москве открыли третий за последний месяц участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.

Со сдачей участка готовность всей хорды достигла 70%. В конце августа был открыт для движения автомобилей участок хорды от Щелковского до Открытого шоссе, а 4 сентября - участок от шоссе Энтузиастов до МКАД.

"Мы интегрировали городскую дорожную сеть с Федеральной трассой М-11. Это означает, что часть огромного потока машин, который сейчас вываливается на Дмитровку и Ленинградку, уйдет на эту магистраль. Это разгрузит целый ряд дорог в Москве и сделает платную трассу более эффективной, снимет часть нагрузки с Ленинградского, Дмитровского, Коровинского шоссе и Большой Академической улицы и в целом улучшит ситуацию на севере Москвы", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового участка.

По его словам, в ближайшее время в столице завершится строительство транспортно-пересадочного узла "Ховрино", в состав которого войдут станция метро, новая платформа железной дороги и междугородний автовокзал.

"И тогда город будет полностью готов принимать по трассе М-11 не только автомобилистов, но и пассажиров общественного транспорта", - подчеркнул Собянин.

Всего, по словам мэра, с начала года в Москве введено "беспрецедентное количество дорог" - 116 км, 55 эстакад, мостов, тоннелей и 18 пешеходных переходов, включая участки Калужского шоссе, дорогу от Киевского до Калужского шоссе, участок Северо-Западной хорды.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе было начато в феврале 2016 года, он является продолжением введенного в 2015 году участка СВХ - от единственной в России пятиуровневой Бусиновской развязки до Фестивальной улицы. Трасса длиной порядка 5 км проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги. В составе участка построено 8 искусственных сооружений - 7 эстакад и мост через реку Лихоборку. Количество полос движения - от 3 до 4 в каждом направлении. Общая протяженность Северо-Восточной хорды составляет 35 км. Она должна соединить все крупные автотрассы Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.