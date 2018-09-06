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Москва

Северо-Восточную хорду в Москве продлят за МКАД

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила проект планировки участка улично-дорожной сети в промзоне "Руднево", сообщает в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточняется, территория проектирования находится на удалении 3,5-8 км от МКАД в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка. "В рамках проекта планировки предусмотрено продление Северо-Восточной хорды от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью. Протяженность трассы составит 5,5 км. В каждом направлении будет организовано по три полосы движения", - говорится в материалах.

В составе нового участка СВХ планируется построить три эстакады, мост через реку Пехорка и три пешеходных перехода.

Реализация проекта позволит подключить к СВХ проектируемую автомагистраль "Москва-Нижний Новгород-Казань". "Вместе с тем проектом планировки предусмотрено строительство улично-дорожной сети в промзоне "Руднево" протяженностью 0,4 км", - добавляется в материалах.

Как сообщалось, с конца августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по трем участкам СВХ - от Щелковского до Открытого шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД и от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Общая готовность трассы достигла 70%.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

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Теги: Москва, Северо-Восточная хорда

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