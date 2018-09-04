В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Москве открыт бессветофорный участок Северо-восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАД протяженностью почти 12 км.

"Это один из самых сложнейших участков Северо-восточной хорды, вообще любого дорожного строительства в Москве. Огромное количество выносов коммуникаций, действующих предприятий, стыковка с железной дорогой. Самая большая, самая длинная эстакада в городе - 2,5 км прямого хода", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия.

Он назвал новую магистраль важнейшей для москвичей. "Около одного миллиона человек - для них транспортная обеспеченность будет лучше, это около десятка районов Москвы, в том числе, тех, которые находятся за МКАД: Некрасовка, Косино-Ухтомский и ряд других", - сказал Собянин.

Этот участок СВХ - одна из немногих дорог столицы, которая проходит не по действующим, а по вновь созданным коридорам. Мэр заявил, что его открытие значительно улучшит транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссе.