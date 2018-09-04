Главные новости
В РоссииЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTubeВ миреСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроКультураЗемфира выпустила первую за пять лет песню
Москва

В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД

Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссе

В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Москве открыт бессветофорный участок Северо-восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАД протяженностью почти 12 км.

"Это один из самых сложнейших участков Северо-восточной хорды, вообще любого дорожного строительства в Москве. Огромное количество выносов коммуникаций, действующих предприятий, стыковка с железной дорогой. Самая большая, самая длинная эстакада в городе - 2,5 км прямого хода", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия.

Он назвал новую магистраль важнейшей для москвичей. "Около одного миллиона человек - для них транспортная обеспеченность будет лучше, это около десятка районов Москвы, в том числе, тех, которые находятся за МКАД: Некрасовка, Косино-Ухтомский и ряд других", - сказал Собянин.

Этот участок СВХ - одна из немногих дорог столицы, которая проходит не по действующим, а по вновь созданным коридорам. Мэр заявил, что его открытие значительно улучшит транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, шоссе Энтузиастов

Новости по теме

Москва
В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДВ Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссеПодробнее
 Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
Вадим Кумин утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу СобянинаПодробнее
 Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метроЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро
Полицейского смертельно ранили из огнестрельного оружия на станции "Курская"Подробнее
 Неизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в МосквеНеизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в Москве
Подозреваемого разыскиваютПодробнее
Во всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникетыВо всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникеты
Столичные власти подсчитали, что это позволит пассажирам сэкономить до 20 минут за одну поездкуПодробнее
 СК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-рекеСК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-реке
Пострадали два человека, от госпитализации они отказалисьПодробнее
 В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метроВ Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метро
Новый участок метро включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка"Подробнее
 В Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссеВ Новой Москве открылась автотрасса от Киевского до Калужского шоссе
Новая магистраль проходит через деревни Картмазово и ПрокшиноПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 сентября6 фото
03 сентября
Фотохроника 3 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии6 фото
03 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTubeВ миреСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроКультураЗемфира выпустила первую за пять лет песнюВ миреСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовВ РоссииМинюст призвал усилить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧВ РоссииНекоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей из-за вброса фальшивок

СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб

СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибПо данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударов Подробнее

Один из подозреваемых в убийстве в Хемнице въехал в ФРГ по фальшивым документам

В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД

В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДНовая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссе Подробнее

Роскомнадзор заявил об отсутствии планов блокировки YouTube

Регулятор сообщил, что будет наблюдать за реакцией Google на претензии Подробнее

Титановый завод в Крыму приостановит работу из-за кислотных выбросов

Титановый завод в Крыму приостановит работу из-за кислотных выбросовВласти признали, что в Армянске из-за высокой температуры и отсутствия воды испаряется содержимое кислотонакопителя, покрывая ржавым налетом все вокруг Подробнее

Роскомнадзор уличил десятки каналов YouTube в призывах нарушать законы в период выборов

В Кремле ответили на призыв Трампа не допустить военную операцию против боевиков в Идлибе

Совладельцы Evraz разделили доли в компании

"Яндекс" обжаловал решение суда об удалении пиратского контента по иску "Газпром-медиа"

"Яндекс" обжаловал решение суда об удалении пиратского контента по иску "Газпром-медиа"Ранее Мосгорсуд наложил обеспечительные меры по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" Подробнее

Австралийцы сократили потребление алкоголя до минимума за 55 лет

Футболист сербского "Партизана" Ожегович перешел в тульский "Арсенал"

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 5 сентября

РУСАДА в этом году зафиксировало 113 нарушений антидопинговых правил

Часть центра Москвы станет пешеходной на День города

Гражданская жена Цапка выплатила 30 млн руб. по искам потерпевших по делу "кущевской банды"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');