Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы в среду санкционировал на два месяца арест Нурлана Мурадова, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская".

"По ходатайству следователя в отношении Мурадова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По данным столичного управления Следственного комитета, 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Тело полицейского с огнестрельным ранением головы было обнаружено вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро "Курская". Перед этим полицейский остановил мужчину для проверки документов.

"В рамках уголовного дела по месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью. В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови", - сказала ранее представитель СК Москвы Юлия Иванова.