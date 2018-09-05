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Москва

Москвичам предложили выбрать название для строящейся на юго-востоке станции метро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Голосование по выбору названия строящейся станции Некрасовской линии Московского метрополитена на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц началось на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе проекта.

Горожанам предлагается проголосовать за текущий рабочий вариант названия станции "Юго-Восточная", либо за "Балакиревскую" - в честь композитора, главы "Могучей кучки" Милия Балакирева. Вблизи строящейся станции находится площадь Композитора Балакирева.

"Название "Юго-Восточная" считается "рабочим". Этот вариант прижился из-за расположения станции. Но из-за многочисленных просьб граждан запустился процесс ее переименования", - отметил собеседник агентства.

Новую станцию оформят по мотивам Средней Азии, ее проходимость составит 80 тыс. пассажиров в сутки. Предполагается, что станция откроется для пассажиров в 2019 году.

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Теги: Москва, метро

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