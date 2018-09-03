Полицейский застрелен на станции метро "Курская" в Москве

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина убил полицейского на станции метро "Курская" в Москве, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"По предварительным данным, неизвестный мужчина застрелил сотрудника полиции на станции метро "Курская", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подозреваемого разыскивают.

Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

"По предварительной информации, подозреваемый скрылся с табельным оружием убитого полицейского", - сказал источник

Он добавил, что в городе введен план "Сирена". Предполагается, что преступник вооружен.

Полиция подтвердила факт убийства своего сотрудника на станции метро "Курская" в Москве.

"Сегодня около полуночи на станции метро "Курская" неизвестный мужчина из огнестрельного оружия ранил сотрудника полиции, который скончался от полученных травм", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

Согласно сообщению, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого.

"Приметы подозреваемого: мужчина кавказской, или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка", - добавили в полиции.

В свою очередь, источник "Интерфакса" уточнил, что информация о том, что преступник завладел оружием полицейского, не подтвердилась.

"Оружие сотрудника полиции найдено на месте происшествия", - сказал он.

Источник добавил, что подозреваемый, предположительно, вооружен огнестрельным оружием, из которого был убит полицейский.