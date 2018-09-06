Главные новости
ЭкономикаШвеция выступила против постройки "Северного потока 2"В миреТрамп потребовал раскрыть автора публикации о противоречиях в Белом домеКультураЮлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из России
Москва

В "Лужниках" отреставрировали скульптуры Веры Мухиной "Земля" и "Вода"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Завершилась реставрация скульптур "Вода" и "Земля" в Лужниках, сообщает портал столичной мэрии.

Аллегорические скульптуры расположены на Лужнецкой набережной у входа на Фестивальную площадь. "Земля" - обнаженная девушка с корзиной и плодом. "Вода" - обнаженный юноша, удерживающий большого сома.

"Специалисты усилили каркас скульптур, а разрывы, трещины и деформации на металле устранили. Кроме того, реставраторы восстановили утраченные элементы скульптурных композиций", - отмечается в сообщении.

В материалах поясняется, что Вера Мухина была автором эскизов, а сами монументы изготовлены уже после смерти скульптора ее учениками - Ниной Зеленской и Зинаидой Ивановой, а также архитектором Игорем Рожиным (1957 год). Объекты установили на территории спорткомплекса "Лужники" в середине 1960-х годов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Лужники, Вера Мухина
Москва
В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссеВ Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе
Участок свяжет со столицей платную дорогу М-11 Петербург-Москва, что позволит водителям напрямую, минуя МКАД, заехать в городПодробнее
 Московское метро в День города будет работать круглосуточноМосковское метро в День города будет работать круглосуточно
Поезда метро и МЦК будут ходить всю ночь с 8 на 9 сентябряПодробнее
 В Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАДВ Москве открыт участок Северо-восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
Новая магистраль должна улучшить транспортную ситуацию на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Открытом шоссеПодробнее
 Суд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
Вадим Кумин утверждал, что в московских районных газетах содержится незаконная агитация в пользу СобянинаПодробнее
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метроЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро
Полицейского смертельно ранили из огнестрельного оружия на станции "Курская"Подробнее
 Неизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в МосквеНеизвестный застрелил полицейского на станции метро "Курская" в Москве
Подозреваемого разыскиваютПодробнее
 Во всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникетыВо всем наземном транспорте Москвы с 1 сентября отключат турникеты
Столичные власти подсчитали, что это позволит пассажирам сэкономить до 20 минут за одну поездкуПодробнее
 СК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-рекеСК подтвердил факт столкновения двух теплоходов на Москве-реке
Пострадали два человека, от госпитализации они отказалисьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаШвеция выступила против постройки "Северного потока 2"В миреТрамп потребовал раскрыть автора публикации о противоречиях в Белом домеКультураЮлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из РоссииВ миреДва человека погибли на острове Хоккайдо из-за землетрясенияВ миреМэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымВ миреВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из Дубая

На Украине потребовали отставки спикера Рады за его слова о Гитлере

Уборщица интерната получила больше трех лет колонии за гибель пациенток при пожаре

В "Лужниках" отреставрировали скульптуры Веры Мухиной "Земля" и "Вода"

Прокуратура Южной Кореи потребовала для экс-президента Ли Мён Бака 20 лет тюрьмы за коррупцию

Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"

Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"Компания вышла на четвертое место после "Роснефти" , Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" Подробнее

Верховный суд Индии декриминализовал однополые связи

Орешкин заявил о сохранении плана по приватизации "Совкомфлота" в текущем году

Российские пограничники спасли более 20 северокорейских моряков после тайфуна в Приморье

Возбуждено дело о невыплате зарплаты почти тысяче строителей открытой к ЧМ-2018 станции нижегородского метро

Рубль слегка подешевел к доллару и вырос к евро на старте торгов в четверг

Минэкономразвития заложило сохранение санкций в макропрогноз на шесть лет

Сотрудника Росгвардии арестовали по обвинению в убийстве девушки в Казани

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,02-0,2%

"Ъ" рассказал подробности проекта бюджета РФ на 2019-2021 годы

Даже при низкой цене на нефть профицит бюджета заложен уже с 2018 года Подробнее
ФотоПоследствия землетрясения на японском острове ХоккайдоПоследствия землетрясения на японском острове Хоккайдо

Лукашенко собрал на своем участке 42 тонны арбузов и 60 тонн картошки

Движение поездов на "красной" ветке метро в Москве восстановлено после получасового сбоя

Литва попросила американскую Walmart изъять из продажи майки с символикой СССР

Суд обязал власти Франкфурта с февраля запретить въезд машинам на дизеле

Burberry перестанет уничтожать непроданную продукцию

Частный вертолет разбился в Киеве

Россияне назвали наиболее острыми проблемами рост цен, бедность и безработицу

В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении людей и вымогательстве

Московское центральное кольцо обновило рекорд по суточному числу пассажиров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');