В "Лужниках" отреставрировали скульптуры Веры Мухиной "Земля" и "Вода"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Завершилась реставрация скульптур "Вода" и "Земля" в Лужниках, сообщает портал столичной мэрии.

Аллегорические скульптуры расположены на Лужнецкой набережной у входа на Фестивальную площадь. "Земля" - обнаженная девушка с корзиной и плодом. "Вода" - обнаженный юноша, удерживающий большого сома.

"Специалисты усилили каркас скульптур, а разрывы, трещины и деформации на металле устранили. Кроме того, реставраторы восстановили утраченные элементы скульптурных композиций", - отмечается в сообщении.

В материалах поясняется, что Вера Мухина была автором эскизов, а сами монументы изготовлены уже после смерти скульптора ее учениками - Ниной Зеленской и Зинаидой Ивановой, а также архитектором Игорем Рожиным (1957 год). Объекты установили на территории спорткомплекса "Лужники" в середине 1960-х годов.