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Явка в СИЗО на выборах губернатора Подмосковья составила 100%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,9 тыс. избирателей, содержащихся в СИЗО, проголосовали на выборах губернатора Московской области, сообщила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

"Все 100% людей, находящихся в (...) СИЗО и не пораженных в правах, проголосовали. (...) Все 1 870 человек проголосовали, отказов не было", - сказала Е.Семенова на брифинге в областном информационном центре.

Она добавила, что считает этот показатель "замечательным, положительным моментом".

Как сообщалось, на пост губернатора Московской области претендуют шесть человек: Андрей Воробьев ("Единая Россия"), заместители председателя областного парламента Константин Черемисов (КПРФ), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Игорь Чистюхин ("Справедливая Россия"), бывший депутат Госдумы Борис Надеждин ("Партия Роста") и руководитель регионального отделения "Альянса Зеленых" Лилия Белова

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Теги: Подмосковье, Московская область

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