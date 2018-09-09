Результаты выборов на двух участках в Подмосковье могут признать недействительными

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На избирательных участках в Серебряных Прудах и Химках зафиксированы вбросы бюллетеней, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Подтвердилась, к сожалению, информация по двум УИКам - N2857 в Серебряных Прудах и N3216 в Химках. (...) Думаю, ТИКами будет приниматься решения о признании недействительными результатов голосования по двум названным участкам", - сказала она на брифинге в областном информационном центре.

Глава Мособлизбиркома пояснила, что информация о вбросах была признана верной после анализа видеозаписей с участков. В настоящее время специалисты регионального избиркома вырабатывают решения в рамках своей компетенции.

Всего в Подмосковье 9 сентября работало более 4 тыс. избирательных участков.