Суд арестовал водителя, намеренно сбившего 10 человек на юго-востоке Москвы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы в понедельник санкционировал арест водителя, сбившего на автомобиле 10 человек, один из которых скончался.

"По ходатайству следователя в отношении Бекжана Сарбишева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По версии следствия, 9 сентября утром 20-летний выходец из Киргизии, управляя автомобилем марки "Фольксваген Поло" на Новочеркасском бульваре, умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе.

В результате наезда пострадали 10 человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Все потерпевшие получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницы. От полученных травм один из потерпевших мужчин скончался, сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

По ее словам, во время допроса обвиняемый пояснил, что мотивом к противоправным действиям послужил произошедший в кафе конфликт между ним и ранее незнакомыми ему мужчинами.

Сарбишеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).