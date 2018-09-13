Медики не нашли подозрительных веществ в крови Петра Верзилова

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Врачи не нашли подозрительных веществ в крови активиста Петра Верзилова, в тяжелом состоянии он переведен в реанимацию НИИ им. Склифосовского, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Анализ не установил в крови Петра Верзилова никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи", - сказал собеседник агентства.

"Его состояние стабильно тяжелое, он переведен в реанимацию НИИ им. Склифосовского", - добавил источник.

По его словам, врачи предполагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность.

"По сути, это предынсультное состояние", - сказал источник.

В ночь на 13 сентября Петр Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом.

По словам девушки, Верзилов почувствовал себя плохо после заседания суда, который рассматривал административное дело против нее. Он проспал два часа, а, проснувшись, обнаружил, что теряет зрение; начались проблемы с речью и моторикой, ему стало трудно ходить. После этого скорая забрала Верзилова в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках.