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Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию

Симптомы, предположительно, указывают на сильное отравление неизвестным веществом

Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию
Активист Pussy Riot Петр Верзилов
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Активист панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов в среду госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом, сообщает "Медиазона" (издателем которой является Верзилов) со ссылкой на его подругу Веронику Никульшину.

По словам девушки, Верзилов почувствовал себя плохо после заседания суда, который рассматривал административное дело против нее. Он проспал два часа, а, проснувшись, обнаружил, что теряет зрение; начались проблемы с речью и моторикой, ему стало трудно ходить.

Скорая забрала Верзилова в токсикореанимационное отделении городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. Со слов Никульшиной, предварительный диагноз врачи не сообщают; также к больному отказались пустить его мать. При этом медики сообщили, что состояние Верзилова тяжелое, с положительной динамикой.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

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Теги: Петр Верзилов, Pussy Riot

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