Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Активист, участник Pussy Riot Петр Верзилов пришел в сознание, но остается в реанимации, сообщила участница группы Мария Алехина "Интерфаксу".

По ее словам, причиной госпитализации Верзилова стало отравление, чем оно было вызвано, пока неизвестно. "Дальше будет смотреть врач", - добавила Алехина.

Верзилов был госпитализирован 12 сентября. Накануне он был переведен в реанимацию НИИ имени Склифософского в тяжелом состоянии.

По данным источника "Интерфакса", врачи не обнаружили подозрительных веществ в крови активиста.