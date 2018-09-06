Московское центральное кольцо обновило рекорд по суточному числу пассажиров

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Московское центральное кольцо (МЦК) 5 сентября перевезло 451 тысячу пассажиров, сообщается в твиттере столичного метрополитена.

"Это новый рекорд!" - говорится в сообщении.

Предыдущий суточный рекорд был установлен 16 мая - почти 450 тысяч пассажиров.

Пассажирам МЦК доступна 31 станция с 19 пересадками на метро и шестью - на пригородный железнодорожный транспорт.

В мае 2017 года на МЦК был введен график движения поездов с уменьшенным интервалом - до пяти минут в часы пик и до десяти минут в остальное время.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил 6 июля, что МЦК перевезло двухсотмиллионного пассажира.