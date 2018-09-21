Центробанк аннулировал лицензию у московского Гранд Инвест Банка

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Гранд Инвест Банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

АО "Гранд Инвест Банк" - участник системы страхования вкладов.

Гранд Инвест Банк по итогам второго квартала 2018 года занимает 255-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".