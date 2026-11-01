Туман с видимостью 100-500 метров ожидается в Москве в ближайшие часы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупреждает автомобилистов о тумане с плохой видимостью до 100 метров, который накроет город в 21:00 и продержится до утра понедельника.

"По прогнозам синоптиков, с 21:00 1 ноября и до 10:00 2 ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 100-500 м", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства, размещенном в мессенджере Max.

Там призывают автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.