Здание с бумажной продукцией загорелось на востоке Москвы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на среду в одноэтажном металлическом здании на востоке Москвы, сообщает на своем сайте столичное ГУ МЧС России.

Согласно сообщению, в 00:53 к спасателям поступила информация о пожаре по адресу улица Амурская, 5, строение 2.

"Здание 1-этажное металлическое, размерами 120 х 20 метров. Со слов администрации - внутри находится бумажная продукция. Со слов охраны - людей внутри нет. В 01:53 объявлен ранг пожара номер 2. Площадь пожара составляет 900 кв. метров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что тушение пожара продолжается. Сведений о пострадавших не поступало.