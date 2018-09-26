Пожар в одноэтажном здании на востоке Москвы ликвидирован

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном металлическом здании на востоке Москвы, сообщает столичное ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 04:21 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении на странице ГУ МЧС в Twitter.

Пожар в одноэтажном металлическом здании на востоке Москвы возник в ночь на среду.

"Здание 1-этажное металлическое, размерами 120 х 20 метров. Со слов администрации - внутри находится бумажная продукция. Со слов охраны - людей внутри нет. В 01:53 объявлен ранг пожара номер 2", - говорилось в сообщении ГУ МЧС.

Также сообщалось, что по результатам замеров, сделанных прибывшей на место пожара лабораторией, превышений предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не выявлено.

Пожар был локализован в 03:48 на площади 900 кв. метров.