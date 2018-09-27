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Москва

AZUR air к ноябрю переведет все московские рейсы из "Домодедово" во "Внуково"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ AZUR air к ноябрю переведет все свои московские рейсы из аэропорта "Домодедово" во "Внуково", сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика и подтвердил сотрудник пресс-службы "Внуково".

Перебазирование флота начнется 1 октября и завершится к концу месяца. "Начальная фаза подразумевает перебазирование воздушных судов типа Boeing-737-800. Далее к полетам из "Внуково" приступят Boeing-757-200, и к концу месяца ожидается переход дальнемагистрального флота авиакомпании", - заявили в AZUR air.

Переход во "Внуково", по словам представителя авиакомпании, "связан с необходимостью наладить технологические процессы обслуживания пассажиров и воздушных судов, а также осуществить взаимную интеграцию информационных систем перевозчика и аэропорта". "Внуково" также обладает "лучшей транспортной доступностью среди аэропортов Московского авиаузла", - добавил собеседник агентства.

AZUR air выполняет из Москвы около 40% от всего объема перевозок. В "Домодедово" компания обслуживалась около четырех лет и была для аэропорта одним из крупнейших базовых перевозчиков.

Ранее "Домодедово" лишилось рейсов ушедших с рынка "Саратовских авиалиний" и "ВИМ-Авиа", что повлияло на общий пассажиропоток аэропорта: с начала года он ежемесячно показывает отрицательную динамику. Максимальное снижение было зафиксировано в июле - "минус" 5,7% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

Пассажиропоток "Внуково", напротив, показывает рост - в июле он был зафиксирован на уровне 17,8%. В начале года менеджмент аэропорта прогнозировал, что в этом году перевезет 18,5 млн человек, но позднее повысил прогноз до более 20 млн пассажиров (против 17,1 млн человек в 2017 году).

"Мы давно работаем с AZUR air и сохраняем партнерские отношения. Не считаем корректным комментировать причины и целесообразность такого решения, в основе которого могут быть как рыночные, так и нерыночные факторы: от коммерческих условий до наличия незагруженной аэропортовой инфраструктуры. Пул авиакомпаний-партнеров "Домодедово" сбалансирован, экономически эффективен и обладает потенциалом для устойчивого роста", - заявил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".

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Теги: Москва, AZUR air, Домодедово, Внуково

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