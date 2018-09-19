Аэропорт "Домодедово" заявил о готовности вложить в развитие по концессии до 463 млрд руб.

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово", единственным владельцем которого считается предприниматель Дмитрий Каменщик, в рамках концессионного соглашения с государством готов вложить в развитие аэродромной инфраструктуры до 463 млрд рублей, сообщил начальник управления ГЧП и инвестиционных проектов АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Евгений Глумов.

В такую сумму "Домодедово" оценивает строительство в перспективе восьми новых взлетно-посадочных полос и перронов, говорится в презентации Глумова, которую он представил на конференции "Развитие региональных аэропортов - 2018". Более консервативный вариант, предполагающий создание четырех полос, аэропорт оценивает в 199,7 млрд рублей.

"Аэропорт "Домодедово" претендует на возможность создания в перспективе в периметре концессионного соглашения до восьми полос. Для этого есть, с одной стороны, определенные предпосылки: "Домодедово" - единственный из трех участников этого проекта, который обладает определенными территориями для перспективного развития, для строительства новых ВПП", - отметил Глумов.

"Разумеется, данное предложение оператора пока в полной мере поддержки не нашло у регулятора, - добавил вместе с тем он. - Это, в первую очередь, связано с ограничениями перспективного развития воздушного пространства Московского авиаузла, а также со сложностями с доставкой пассажиров в аэропорт при таком объеме пассажиропотока".

Объем инвестиций в аэродромную инфраструктуру, который предлагается в рамках концессии со стороны "Внуково", составляет до 32,3 млрд рублей, сказал Глумов. "Шереметьево" готово вложить порядка 48,5 млрд рублей.

"С точки зрения "Внуково" и "Домодедово" процесс движется с более низкой скоростью, тем не менее, мы рассчитываем, что в ближайшее время Минтранс внесет проекты соответствующих распорядительных актов в правительство РФ. Соответственно, в ближайшее время будет завершен процесс согласования условий концессионного соглашения в отношении аэропорта "Шереметьево", - сообщил представитель "Дирекции Московского транспортного узла".

В начале марта Минтранс РФ представил на публичное обсуждение проекты постановлений правительства о заключении концессионных соглашений с московскими аэропортами "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Предполагается, что источником финансирования объектов соглашений будет целевая надбавка к сбору за взлет-посадку воздушных судов. Ежегодную концессионную плату предлагается установить на уровне одной тысячи рублей. Задача соглашений - обеспечить инвестиции в развитие аэродромов со стороны частных собственников аэропортов на фоне дефицита бюджетных средств.