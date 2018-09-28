Синоптики пообещали москвичам сухие и прохладные выходные

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Переменная облачность, без осадков и прохладно - такой будет погода в Москве и Подмосковье в ближайшие выходные, прогнозируют специалисты Гидрометцентра России.

"В выходные к нам спешит антициклон из Европы. Погода ожидается, наконец-то, почти везде без осадков", - говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра, размещенном на официальном сайте учреждения в пятницу.

Отмечается, что дождей в выходные не будет. В субботу ночью +3...5, днем от 8 до 10 градусов. В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до нуля, днем снова около +10. Согласно информации на сайте, и в субботу, и в воскресенье будет переменная облачность, ожидается северо-западный и западный ветер 5-10 м/с.

В понедельник, 1 октября, станет теплее - до +13...15 градусов, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночь на вторник от 0 до +5, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Днем во вторник +11...16, переменная облачность, не исключены осадки.