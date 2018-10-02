К пятнице в Москве выпадет четверть месячной нормы дождей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Атмосферные фронты принесут в столичный регион новую порцию дождей, которых к 5 октября может выпасть до четверти месячной нормы, составляющей в октябре 59 мм.

По расчетам Росгидромета, дожди разной степени интенсивности будут идти с вечера вторника до утра пятницы.

Только в среду может выпасть около 9 мм осадков, в четверг - 5 мм.

По прогнозам синоптииков, изменения погоды будут сопровождаться понижением уровня атмосферного давления до 734 мм рт. ст. в четверг, а также усилением ветра в ближайшие трое суток, порывы которого будут достигать 15 м/сек.

Днем 3 октября температура воздуха составит 11-13 градусов тепла; в ночь на 4 октября - 5-7 градусов. Днем 4 и 5 октября в дневные часы температура воздуха не будет выше 8-10 градусов.

По предварительным прогнозам, погода вновь наладится в выходные, когда снизится интенсивность дождей, стихнет ветер и нормализуется уровень атмосферного давления. При этом в воскресенье днем воздух прогреется до 13-18 градусов.