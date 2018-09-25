Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Дожди, которые начались в столице днем в понедельник, к утру вторника пополнили сентябрьскую копилку осадков на 19 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По предварительным расчетам, к 6:00 в городе выпало 29% месячной нормы осадков, которая в сентябре составляет 65 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это данные базовой московской метеостанции на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, дожди в городе продолжатся, к утру среды может выпасть еще до 10 мм влаги (15% месячной нормы).

Гидрометцентр России сохраняет "желтый", повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе из-за шквалистого ветра, скорость которого во вторник может достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в Москве днем не превысит 9-11 градусов, уточняет Гидрометцентр.