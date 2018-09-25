Главные новости
25сентябряВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 25 сентябряМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиСпортХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Москва

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветер

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Дожди, которые начались в столице днем в понедельник, к утру вторника пополнили сентябрьскую копилку осадков на 19 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

МоскваМосква встала в десятибалльных пробкахЧитать подробнее

"По предварительным расчетам, к 6:00 в городе выпало 29% месячной нормы осадков, которая в сентябре составляет 65 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это данные базовой московской метеостанции на ВДНХ.

По прогнозу синоптиков, дожди в городе продолжатся, к утру среды может выпасть еще до 10 мм влаги (15% месячной нормы).

Гидрометцентр России сохраняет "желтый", повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе из-за шквалистого ветра, скорость которого во вторник может достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в Москве днем не превысит 9-11 градусов, уточняет Гидрометцентр.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
 Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве
Между тем, Сергей Удальцов утверждает, что на проспекте Сахарова собралось около 20 тыс. человекПодробнее
 Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублейСнос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей
Демонтаж конструкций будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницамиПодробнее
Ракова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
Ранее она занимала должность главы аппарата мэра и правительства МосквыПодробнее
 Собянин вступил в должность мэра МосквыСобянин вступил в должность мэра Москвы
Церемония прошла в концертном зале парка "Зарядье"Подробнее
 "Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней
Дожди прекратятся, а температура поднимется выше 20 градусовПодробнее
 Медики не нашли подозрительных веществ в крови Петра ВерзиловаМедики не нашли подозрительных веществ в крови Петра Верзилова
По информации источника, участник Pussy Riot переведен в НИИ им. Склифосовского в предынсультном состоянииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 25 сентябряМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиСпортХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАВ РоссииКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборовВ РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значитМоскваОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября

Что случилось этой ночью: вторник, 25 сентября

Очередной арест Навального, новые полномочия судов в делах о лайках и репостах Подробнее

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиВо вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветер Подробнее

Минэнерго оценило возможности производства СПГ к 2035 году

Кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборов

Кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборовВторой тур выборов губернатора пройдет 7 октября Подробнее

"Пятерка" по Ирану подтвердила приверженность соглашению по иранскому атому

Суды смогут прекращать дела о экстремистских репостах на стадии расследования

Начались первые отставки в команде губернатора Хабаровского края

Губернатор Вячеслав Шпорт проиграл выборы и не смог переизбраться на свой пост Подробнее

Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не будут перенесены из Минска

Президенты США и Южной Кореи договорились о координации усилий по подготовке второго американо-северокорейского саммита

Эстонию посетит папа Римский

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');