Главные новости
В миреСМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеВ миреОчевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРМоскваВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
Москва

Упавшим под колеса поезда метро на "Тверской" был 39-летний гражданин Украины

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин Украины погиб под колесами поезда на станции метро "Тверская" столичного метрополитена, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Примерно в 20:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на крае платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", - сказал Мышляев.

По его словам, полицейские незамедлительно вызвали наряд "скорой медицинской помощи", который по прибытию на место констатировал смерть мужчины.

"Полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение было по неосторожности самого пассажира",- добавил представитель полиции.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Россия

Новости по теме

Москва
Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нетПодробнее
 "Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла
Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансированииПодробнее
 Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве
Между тем, Сергей Удальцов утверждает, что на проспекте Сахарова собралось около 20 тыс. человекПодробнее
 Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублейСнос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей
Демонтаж конструкций будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницамиПодробнее
 Ракова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
Ранее она занимала должность главы аппарата мэра и правительства МосквыПодробнее
 Собянин вступил в должность мэра МосквыСобянин вступил в должность мэра Москвы
Церемония прошла в концертном зале парка "Зарядье"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеВ миреОчевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРМоскваВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВ миреПокупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателейСпортКриштиану Роналду обвинили в изнасилованииВ миреСША обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ресторане в центре Москвы

Упавший на "Тверской" под поезд пассажир нарушил движение на "зеленой" ветке московского метро

"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги

"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лигиДействующие чемпионы России провели голы на исходе игры Подробнее

Сбербанк направит на дивиденды не менее 50% чистой прибыли

Что произошло за день: суббота, 29 сентября

Цунами в Индонезии, взрыв в Донецке и обострение ситуации на границе Сербии и Косово Подробнее

Евкуров предупредил об ответственности за возбуждение вражды к властьимущим

Наместник Почаевской лавры призвал верующих встать на ее защиту

"Уфа" обыграла "Енисей" в чемпионате России по футболу

В ДНР не исключили, что взрыв в Донецке мог быть инсценировкой

Евкуров заявил о решении вопроса границы между Ингушетией и Чечней без третьей стороны

Уличные беспорядки в Барселоне привели к арестам

По факту ДТП с автобусом в Подмосковье возбуждено уголовное дело

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');