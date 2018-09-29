Упавшим под колеса поезда метро на "Тверской" был 39-летний гражданин Украины

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин Украины погиб под колесами поезда на станции метро "Тверская" столичного метрополитена, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Примерно в 20:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на крае платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", - сказал Мышляев.

По его словам, полицейские незамедлительно вызвали наряд "скорой медицинской помощи", который по прибытию на место констатировал смерть мужчины.

"Полицейские опросили всех свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение было по неосторожности самого пассажира",- добавил представитель полиции.