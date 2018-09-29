Упавший на "Тверской" под поезд пассажир нарушил движение на "зеленой" ветке московского метро

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Падение человека на пути станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена в субботу вечером привело к сбою в движении поездов.

"Из-за инцидента с пассажиром движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии в южном направлении осуществлялось с увеличенными интервалами", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что к настоящему времени движение на "зеленой" ветке полностью введено в график.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что падение пассажира под приближающийся поезд произошло на станции "Тверская". Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего не уточняется.