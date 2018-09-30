Дома обанкротившегося Urban Group в Подмосковье пообещали ввести за три года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Все недостроенные объекты обанкротившегося застройщика Urban Group планируется ввести в Подмосковье в течение трех лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье.

"Ясно, что будет задержка, смещение сроков. Но все дома будут достроены. В конце этого года - первые дома. И в 2019, 2020, 2021 годах этот проект должен быть окончательно завершен", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что власти Московской области сопровождают реализацию "дорожной карты" по достройке объектов и информируют дольщиков.

Ранее сообщалось, что в октябре возобновятся строительные работы в жилых комплексах Urban Group "Солнечная система", "Видный город" и "Опалиха О3".

В конце мая девелопер Urban Group, считавшийся крупнейшим в Московской области, приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах. 9 июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков UrbanGroup. Это ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково").

В ходе консультаций было решено, что объекты компании будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. Совокупная стоимость работ оценивается почти в 68 млрд рублей.