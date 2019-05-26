Дольщики обанкротившейся Urban Group встретились с представителями нового застройщика

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Дольщики ЖК "Лайково" обанкротившейся Urban Group встретились с представителями нового застройщика - Фонда "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" (дочерняя компания Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства) и генподрядчика по достройке ЖК - компании "Еврохоумбилдинг".

Как передает корреспондент "Интерфакса" дольщики посетили строительную площадку, по каждому дому был представлен подробной отчет о статусе работ. Во встрече приняли участие порядка 60 человек.

На площадке установлены 24 камеры для видеоконтроля за ходом строительства, после подключения ЖК к магистральному каналу интернет-связи, вещание с камер будет вестись круглосуточно на сайте Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Обязательства по достройке домов ЖК "Лайково" и договор генерального подряда на его достройку с компанией "Еврохоумбилдинг" были переданы конкурсным управляющим новому застройщику - компании Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" в конце мая.

Как рассказал на встрече генеральный директор компании "Еврохоумбилдинг" Ираклий Колбая, строительные работы идут строго в соответствии с графиком, все 12 домов полностью обеспечены электроэнергией, на объекте ежедневно работает более 900 рабочих.

"Также на площадке на постоянной основе организована строительная лаборатория, которая проводит обследование каждого дома, производит испытательные замеры по бетону, грунту, строительным материалам. Это необходимо для своевременного выявления возможных недочетов, допущенных предыдущим застройщиком и контроля качества проводимых работ", - отметил Колбая.

По его словам, согласно графику завершения строительства, первый дом из 12 незавершенных в ЖК "Лайково" будет достроен до конца 2020 года. Все дома комплекса планируется сдать в эксплуатацию к январю 2021 года.

Изначально в Лайково велось строительство жилого комплекса Like City застройщика СУ-155, после банкротства которого права на достройку перешли к Urban Group. В 2016 году компания начала реализацию на месте долгостроя девелоперского проекта ЖК "Город-событие Лайково". В 2018 Urban Group была объявлена банкротом, и строительство приостановилось. В июле 2018 года Правительство РФ утвердило дорожную карту восстановления прав дольщиков обанкротившегося застройщика Urban Group, согласно которой восстановлением прав дольщиков занялся Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.