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Москва

Собянин освободил от должностей префектов трех округов Москвы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин своими указами освободил от исполнения обязанностей префектов трех административных округов столицы.

Документы размещены во вторник на сайте московской мэрии.

Так, от должности префекта Северного округа Москвы освобожден Владислав Базанчук, Северо-Восточного округа - Валерий Виноградов, Восточного округа - Всеволод Тимофеев.

Базанчук занимал должность префекта Северного округа с 2012 года, В.Виноградов работал префектом Северо-Восточного округа с 2011 года, В.Тимофеев возглавлял префектуру Восточного округа с 2013 года.

После вступления Собянина в должность мэра Москвы 18 сентября он объявил об отставке правительства города, прежние префекты продолжили исполнять свои обязанности. В настоящее время состав правительства Москвы уже сформирован, однако префекты административных округов пока не утверждены в своих должностях.

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Теги: Сергей Собянин, Москва

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