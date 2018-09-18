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Собянин вступил в должность мэра Москвы

Есть обновление от 13:16

Церемония прошла в концертном зале парка "Зарядье"

Собянин вступил в должность мэра Москвы
Сергей Собянин на церемонии инаугурации на должность мэра Москвы в концертном зале парка "Зарядье"
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" во вторник зачитал присягу и официально вступил в должность руководителя города, передал корреспондент "Интерфакса".

На церемонии Собянин зачитал присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей".

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил Собянину удостоверение и должностной знак мэра Москвы.

Гостями церемонии стали президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Ольга Голодец.

На инаугурацию также были приглашены представители различных религиозных конфессий, ветеранских и общественных объединений, деятели культуры и искусства, доверенные лица Собянина на выборах, губернаторы ряда регионов, члены московского правительства, депутаты, представители бизнес-кругов и журналисты.

На выборах мэра Москвы 9 сентября Собянин набрал 70,17% при явке избирателей 30,14%. Официально итоги голосования Мосгоризбирком утвердил 12 сентября, а 13 сентября зарегистрировал Собянина избранным главой города. Собянин второй раз одержал победу на выборах мэра в ходе прямого голосования избирателей. Срок полномочий мэра столицы составляет пять лет.

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Теги: Сергей Собянин

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