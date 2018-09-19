Ракова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Собянин определил своих заместителей после вступления в должность мэра Москвы, сообщил он в среду в своем блоге.

Бывший заместитель мэра - глава аппарата мэра и правительства столицы Анастасия Ракова назначена заместителем мэра Москвы по вопросам социальной политики.

В прежнем составе правительства столицы эту должность занимал Леонид Печатников, который перейдет на другую работу. "Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Человек он практический, замечательный доктор, и чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил", - написал Собянин, выразив надежду, что Печатников останется его советником.



Кроме того, заместителем мэра по экономике назначен Владимир Ефимов, Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства и будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.



Свои посты и основные направления деятельности сохраняют Марат Хуснуллин (градостроительная политика), Александр Горбенко (региональная безопасность), Петр Бирюков (ЖКХ и благоустройство), Максим Ликсутов (дорожно-транспортная инфраструктура).

На выборах мэра Москвы 9 сентября Собянин набрал 70,17% при явке избирателей 30,14%. Официально итоги голосования Мосгоризбирком утвердил 12 сентября, а 13 сентября зарегистрировал Собянина избранным главой города. Сергей Собянин второй раз одержал победу на выборах мэра в ходе прямого голосования избирателей. Срок полномочий мэра столицы составляет пять лет. 18 сентября состоялась церемония инаугурации в концертном зале парка "Зарядье".