Старый Почтамт на Мясницкой получил статус памятника

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ансамбль Старого Московского Почтамта на ул.Мясницкая, д. 40, стр. 1, 5, 10 и 16 признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

В ведомстве напомнили, что теперь любые ремонтные и реставрационные работы в ансамбле будут проводиться только под контролем специалистов и после согласования с департаментом культурного наследия.

Ансамбль Почтамта на Мясницкой - комплекс зданий, соединивший в себе детали и усадебного, и советского прошлого. В конце XVIII века владение представляло собой самую крупную в квартале усадьбу. С 1828 года она перешла во владение Московского Императорского Почтамта. После революции 1917 года функция обслуживания почтамта сохранилась. Здание газетного почтамта (стр. 16) построили в 1931 году по проекту архитектора Касьяна Соломонова по заказу Наркомата почт и телеграфов.