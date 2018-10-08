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Москва

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер ожидается в Москве в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации Росгидромета, в период с 13:00 до 17:00 часов 08 октября в Москве ожидается ветер с порывами 12-17 м/с.",- сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что при сильном ветре необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - рекомендовал представитель главка.

Между тем, в ГУ МЧС по Московской области предупреждают, что на территории области ожидаются сильные порывы ветра.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 08 октября по Московской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пешеходам рекомендовано обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а автомобилистам следует припарковаться в гараже или вдали от любых конструкций и деревьев.

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Теги: МЧС, Москва

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