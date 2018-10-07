Главные новости
В РоссииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииВ миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с Нурмагомедовым
Москва

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 18 м/с ожидается в Москве с ночи воскресенья до утра понедельника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации Росгидромета, в период с 22:00 часов 7 октября до 10:00 часов 8 октября в Москве ожидаются порывы ветра 13-18 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. В министерстве советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
МиГ-29 разбился в ПодмосковьеМиГ-29 разбился в Подмосковье
Пилоты успели направить самолет в безлюдное место и катапультироватьсяПодробнее
 Старый Почтамт на Мясницкой получил статус памятникаСтарый Почтамт на Мясницкой получил статус памятника
Все ремонтные работы в нем теперь будут проводиться после согласования с департаментом культурного наследияПодробнее
 В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерВ Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
Сейчас без обязательной страховки ездят 6% москвичейПодробнее
 Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нетПодробнее
"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла
Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансированииПодробнее
 Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
 Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве
Между тем, Сергей Удальцов утверждает, что на проспекте Сахарова собралось около 20 тыс. человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииВ миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с НурмагомедовымВ миреБританские военные изучили возможность обширной кибератаки на РоссиюСпортХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFCВ РоссииАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характер

Китайские власти заподозрили главу Интерпола в нарушении закона

Китайские власти заподозрили главу Интерпола в нарушении законаРанее стало известно, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей Подробнее

Москвичей предупредили о сильном ветре

Тело лейтенанта нашли в военной части под Смоленском

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Авангард" в матче КХЛ

В ОБСЕ призвали РФ привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской

"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном в скором времени

Суд в Израиле начал рассмотрение дела супруги Нетаньяху о мошенничестве

Дипломаты призвали британские власти разъяснить данные из СМИ о кибератаке на РФ

Собянин отчитался по первому сезону проката самокатов в Москве

Двое молодых людей погибли под колесами поезда в Подмосковье

Директора компании "ТрансАвто" отправили под домашний арест после ДТП под Тверью

Столкновение маршрутки и автобуса в Тверской области 5 октября привело к гибели 13 человек Подробнее

Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии

Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииРанее в колонии строго режима несколько десятков осужденных устроили драку, возбуждено уголовное дело Подробнее

Вертолеты коалиции вывезли боевиков ИГ из провинции Дейр-эз-Зор

"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью в матче премьер-лиги

КНДР и США договорились провести саммит в кратчайшие сроки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');