Москвичей предупредили о сильном ветре

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 18 м/с ожидается в Москве с ночи воскресенья до утра понедельника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации Росгидромета, в период с 22:00 часов 7 октября до 10:00 часов 8 октября в Москве ожидаются порывы ветра 13-18 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. В министерстве советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.