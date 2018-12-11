Поезд застрял в тоннеле на Замоскворецкой линии московского метро

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" отсутствует с 9:00 вторника, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, причиной сбоя стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк"", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что движение поездов отсутствует на пяти станциях Замоскворецкой линии.

В пресс-службе московского метро подтвердили информацию о том, что на Замоскворецкой линии от "Орехово" до "Автозаводской" временно нет движения поездов. "Делаем все, чтобы поехать как можно быстрее", - говорится в твиттере подземки.

Ранее в пресс-службе метро сообщали о сбоях на двух линиях - Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской. Поезда ходили с увеличенными интервалами. Причиной обоих сбоев стала неисправность дверей поездов на станциях "Павелецкая" и "Рязанский проспект".