Сбой произошел сразу на двух линиях московского метро

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник интервалы движения поездов в утренние часы пик были увеличены на Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Из-за неисправности дверей состава на станции "Павелецкая" было увеличено движение поездов на южном участке зеленой ветки. В настоящее время движение поездов введено в график", - сказал собеседник агентства.
По его информации, по той же причине были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии. "Поезд долго не отправлялся от станции "Рязанский проспект" в сторону центра", - уточнил источник.
В пресс-службе московского метро подтвердили, что утром интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии по направлению в центр были увеличены.
Кроме того, там сообщили, что движение на участке Таганско-Краснопресненской линии от станции "Котельники" в сторону центра также вводится в график.
Между тем, корреспондент "Интерфакса" сообщил, что интервалы движения на южном участке Замоскворецкой линии в сторону центра составляли до 7-10 минут.
@sosmosmetro 30 минут от Лермонтовского проспекта до Пролетарской без учета времени, чтобы пройти всю толпу. Очередь на вход на Выхино начинается с подземного перехода #метро pic.twitter.com/EfjyNNDL9n— Ruslan Akhtyamov (@o808vk) December 11, 2018