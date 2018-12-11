Сбой произошел сразу на двух линиях московского метро

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник интервалы движения поездов в утренние часы пик были увеличены на Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Из-за неисправности дверей состава на станции "Павелецкая" было увеличено движение поездов на южном участке зеленой ветки. В настоящее время движение поездов введено в график", - сказал собеседник агентства.

По его информации, по той же причине были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии. "Поезд долго не отправлялся от станции "Рязанский проспект" в сторону центра", - уточнил источник.

В пресс-службе московского метро подтвердили, что утром интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии по направлению в центр были увеличены.

Кроме того, там сообщили, что движение на участке Таганско-Краснопресненской линии от станции "Котельники" в сторону центра также вводится в график.

Между тем, корреспондент "Интерфакса" сообщил, что интервалы движения на южном участке Замоскворецкой линии в сторону центра составляли до 7-10 минут.