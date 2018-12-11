Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро от "Орехово" до "Автозаводская" вводится в график, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

Ранее источник агентства сообщил, что около 9:00 из-за технической неисправности в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк" застрял поезд. Движение отсутствовало на пяти станциях московской подземки. Сбой длился около 35-40 минут.

Перед этим в пресс-службе московского метро сообщали о сбоях на двух линиях - Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской. Поезда на этих ветках ходили с увеличенными интервалами. По информации источника "Интерфакса", причиной сбоя в обоих случаях стала неисправность дверей составов на станциях "Павелецкая" и "Рязанский проспект".

⚡️внимание в метро #Тверская технические неисправности.

Очень много людей на станции! Выбирайте пути объезда! pic.twitter.com/vU6QN3C871 — Петр Щербаченко (@PSherbachenko) December 11, 2018